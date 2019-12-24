新加坡酷航預計於2020年2月起，在台北-首爾、台北-東京與台北-新加坡3航線增班，每周共增10班，但因其中首爾與新加坡的8班用的是波音雙走道787夢幻客機，比亞洲線常用的單走道A320客機座位數倍增，其中新加坡航線主要針對轉機客，預料將使得明年空運市場競爭更為加劇，但對消費者來說則是一大利多。

酷航預計台北-首爾以B787客機每周增飛4班、台北-東京以A320客機每周增2班、台北-新加坡B787每周增4班。增班後各航線班次為：台北-首爾每日1班、台北-東京每2班、台北-新加坡每日4-5班（每周共29班）。

酷航屬於新加坡航空集團，是台灣低成本航空市場市佔率第二大的航空公司，今年前7個月市占率為11.3％，由於日本樂桃航空與香草航空已在今年10月底完成整併，酷航雖有大幅增班，市占率會降為第三。

酷航的787客機可載客329到375人，其中包括18-35席的Plus豪華經濟艙，其A320客機則可載客180-186人，因此一架787等同兩架A320。

酷航此次加碼強化台灣航線營運班次，並持續深耕經營。台北出發可天天飛往韓國首爾 ; 每天兩班飛往東京旅客能更方便安排行程 ; 有更多的台北-新加坡航班，可銜接飛往酷航澳洲、歐洲、東南亞，如墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯、希臘雅典、德國柏林、印尼雅加達、峇厘島等東南亞熱門航點，讓台灣旅客更能享受酷航航網與航點優勢。

酷航自2012年9月開航台灣，目前營運航線包含 : 台北-新加坡、台北-首爾、台北-東京、台北-札幌、高雄-新加坡及高雄-大阪。此次新增航班共10班，班次數增加17，增班後酷航執飛台灣每周共68班。

(工商 )