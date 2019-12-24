運達投顧分析師洪任浚表示，個股方面，本周納入投資組合的泰鼎-KY，泰鼎-KY受中美貿易大戰影響，供應鏈周期遭到干擾，下游客戶訂單延後拉貨，新品上市時間也都延後，然隨著中美雙方和談，新品將逐步恢復動能，配合客戶轉單效應與子公司獲利，營運狀況可望谷底反彈。
尤其最差的情況下，泰鼎-KY累計前三季每股盈餘（EPS）仍超過4元，加上本益比還處於相對低檔，進可攻退可守，吸引法人陸續布局，短線股價來到前高缺口區，等待均線修正乖離後，有機會沿均線向上挺進。
他指出，歐美耶誕節假期開始，外資也放慢操作節奏，而少了外資的交易動能，台股量能出現急凍，所幸仍維持在千億元之上，代表內資參與的力量相當強勁，國內資金尚有餘裕投資台股，對於未來行情走勢無需過度悲觀。
不過，台股來到30年的新高點，內資的操作也會趨於謹慎，選股方面將更加關注於基本面，現金殖利率與業績成長性雙高的族群，將是台股後續觀察的重點。
(工商 )
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