倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開平震盪走低，終場下跌45.85點，跌幅0.38％，收在11,976.38點，櫃買指數表現則相對強勢，終場上漲0.33點，漲幅0.22％，以147.38點作收。

三大法人方面，外資續買7.32億元，投信轉賣7.12億元，自營商續賣0.67億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼3,575口多單，累計淨多單部位為37,093口，心態呈現中性偏多不變。

台股創下12,125點波段新高後，受到市場投資人居高思危影響，追價買盤意願轉趨保守，大盤近期呈現震盪整理格局，然多頭格局並未結束，主因有三大利多。第一，市場原先最為擔心的中美貿易戰可望於2020年1月簽署第一階段協議，加上香港反送中事件降溫，全球兩大強權關係轉趨緩和，將為全球股匯市帶來正面激勵。

第二，隨著國內景氣回溫，主計處再度上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％，台灣經濟呈現溫和成長態勢，有利於支撐股市向上邁進。

第三，台股受惠台商資金回流、高階半導體製程需求增溫，以及AI、5G和高效運算等需求殷切，經濟部長沈榮津23日表示，大咖台商都已回流，投資台灣三大方案總金額達到8,392億元，年底前將落實2,405億元，而2020年投資主力將由中小企業接棒，目前預估80家將進入待審，預估3年內總投資金額將達1.2兆元。

個股方面，本周納入投資組合的榮群，5G題材持續延燒，10月及11月連2個月營收年增逾130％，營運現轉機，股價24日再度飆漲停，已連三日收在漲停板，短線上不排除進入震盪整理，然後續只要法人大戶偏多不變，且量價不失控下，大漲再創新高的機會仍可期待。

利多配合內外資法人力挺偏多不變，整體大環境由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，加上各均線維持多頭向上排列不變，均有利於台股續漲行情，只要選對趨勢、產業及個股，才是決戰獲利致勝的關鍵。

(工商 )