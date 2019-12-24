聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，外資進入聖誕假期，台股買盤明顯萎縮，24日成交值下降至1,000億元左右，雖新台幣匯率持續強勢，但外資放假加上台股短線缺乏實質性利多，即使年底內資作帳加持，也難出現全面性上漲，因此預計外資買盤回籠前，台股將處於高檔震盪格局。

個股方面，本周納入投資組合的健策，利多持續發酵，待外資買盤回籠後，將帶出新一輪漲勢，後市持續看好。

市場傳出MLCC需求升級為「常態性增單」，大陸通路商也針對常用規格MLCC報價調漲5～10％，帶動相關廠商包括華新科24日終場強攻漲停、大毅同步大漲逾3％，至於部份漲多個股則遭投信結帳賣壓，股價紛紛拉回，鈺齊-KY、智邦終場皆下跌4％以上。

操作方面，類股漲跌分歧且不連貫，容易出現單日行情，投資人對單日急漲股切勿追高，短線以低檔出量轉強個股為主，此外，投信持股比過高的個股，也需特別留意年底結帳賣壓。

(工商 )