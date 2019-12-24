華冠投顧分析師吳官隆指出，美股23日依然呈現小漲，波音與特斯拉股價帶來正面消息，激勵費半指數上漲0.18％，而道瓊指數則漲96點、收在28,551點。而亞股之中，24日包含港股、韓股都走跌；台股加權指數收小跌、但櫃檯指數收小漲；陸股上證終場收漲0.5％，可惜仍沒能站上3,000點關卡。

他分析，台股24日因被動元件指標股華新科勁揚，而試圖展現上攻的強度，惟終場受制於賣壓出籠，加權指數收盤跌45點、收在11,976點，成交量約1,037億元。上市指數量縮收黑棒作防守，蘋概三王只有大立光收在盤上；上櫃指數24日終結連續四天開高走低的弱勢，上櫃小漲量增代表主流股隨時都可望表態，後市呈現逐漸轉強的機率高。

台股24日呈現整理待變格局，其中被動元件股看來已整理完畢，散熱模組廠也有醞釀續漲的跡象。整體電子股籌碼面若無大礙，預期25日將會有新的主流股繼續再衝高，帶領台股聖誕快樂。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，24日上漲1元、收99元，5日線支撐於98元，KD指標在62附近試圖轉強，只要25日能帶量上攻，就會有機會持續展開反彈行情。

(工商 )