ABL第十季開打月餘，富邦勇士繳出4勝3敗戰績，暫居聯盟第四。為了降低目前傷兵造成的影響，勇士球團於24日正式宣布上賽季效力於ABL冠軍隊印尼泗水騎士的前鋒暨總冠軍MVP Maxie Esho正式加盟，Esho將披上勇士隊18號戰袍，預計最快可於1月3日「台灣內戰」出賽，期望Esho的全能身手能有效提升勇士戰力，帶給球迷們精彩的賽事饗宴！

Esho來自美國華盛頓D.C.，大學就讀於University of Massachusetts Amherst，職業籃球生涯初期曾於NBA發展聯盟及歐洲效力，2018年加盟ABL西貢熱火嶄露頭角，期間打出場均26.5分10.2籃板1.6火鍋的佳績。隔年Esho前往印尼泗水騎士，助隊打出15勝11敗，率隊一路闖進總冠軍賽，最終騎士以3比2擊敗新加坡騰飛之獅奪下金盃，Esho也榮獲總冠軍MVP。上一賽季Esho平均貢獻22.4分9.2籃板2.6助攻1.8抄截，並擁有4成8的投籃命中率及4成18的三分球命中率。

現年28歲的Esho將在本周開始與富邦勇士籃球隊一起訓練，教練團期望他能盡快和球隊磨合，在場上與隊友們培養出良好的化學效應。Esho最快能在1月3日與勇士們一同主場迎戰寶島夢想家，為第三場「台灣內戰」增添更多話題。

(中時 )