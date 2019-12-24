新黨不分區立委候選人邱毅24日在記者會爆料指控，民進黨立委黃國書的前助理湯文馨，是楊蕙如網軍「上線」，還擔任「民進黨的暗黑網軍」。黃國書下午到台中地檢署怒批邱指控不實，並按鈴控告出席記者會的國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨青年軍王炳忠等涉嫌違反選罷法、毀謗罪。

蔡正元、張顯耀及邱毅等人出席「民進黨的暗黑網軍」記者會，邱毅在會中指控，黃國書的前助理湯文馨與網軍案有關，新黨青年軍王炳忠率人在立院研究大樓外高喊「湯文馨出來面對」、「黃國書出來交代」等語。黃國書下午2時許在黨籍立委張廖萬堅、市議員江肇國及黃守達等人陪同，到台中地檢署按鈴控告蔡、張、邱及王等4人。

黃國書說，湯文馨早在2017年12月底就離職，而外交官事件案是發生在2018年9月間，當時，湯根本不在他的辦公室工作，怒批邱毅等人以惡意不實的內容，含沙影射、惡意栽贓。

黃國書強調，選舉可以據以力爭、批評對手，如果批評有道理、有根據，他會虛心接受。但是，他無法忍受不實指控、指桑罵槐及惡意攻擊，以抹黑企圖操控選舉結果，才不得不訴諸法律程序，以昭公信。

他火力全開怒嗆國民黨陣營「適可而止」，批邱是新黨不分區立委候選人，與國民黨開記者會是為在這次選戰裡有個角色，並呼籲檢調要盡速將楊案調查清楚，不要讓無辜的人受牽扯。

張廖萬堅則批評，國民黨及新黨這次的記者會是「國親共一家親」，把炮火對自己的國家，用不實的訊息言論「烏龍爆料」混淆視聽，呼籲選民用選票來唾棄。

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(中時 )