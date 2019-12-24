國民黨籍候選人周佳琪競選總部發言人盧玟欣（左）24日再批敵手蘇震清涉嫌掏空誠美材案，質疑他不敢到東隆宮向王爺發誓以證清白。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區又爆口水戰，國民黨籍候選人周佳琪競選總部發言人盧玟欣24日再批敵手蘇震清涉嫌掏空誠美材案，質疑他不敢到東隆宮向王爺發誓以證清白，對此，蘇不示弱親自向競總內的王爺神尊燒香自清，強調「若涉不法退出政壇」，並反問周3問題，要她出來面對不要只找打手。

身兼周競總發言人的屏東縣議員盧玟欣24日召開記者會，拿出誠美材案告發人社運老兵許榮棋5日請蘇震清到東港東隆宮發誓並辯論的邀請函，質疑蘇為何遲遲不敢接受赴約向王爺公發誓，難道他突然冒出的1億6000萬「事業投資」不用解釋清楚嗎？

盧玟欣強調，現在蘇家是靠立委的權勢，待保護傘收起來時，恐怕要拖累屏東及民進黨的名聲，若選這種人當立委，屏東不但可能少1席？萬一出問題，更可能讓屏南建設沒人顧。她呼籲，鄉親真的要好好思考。

對此，蘇震清親上火線霸氣回嗆，他說：「我蘇震清若有任何涉及違法之事，我願意退出政壇，但是，你周典論議長、你周佳琪候選人，請用一樣的高道德標準，你們勇敢站出來，不要再躲在背後，屏東人真的看不下去了，請勇敢面對我提出的3個問題，不要再請別人回應。」

他除再次強調未涉案、該案北檢正審查外，他反問周3問題，首先是周典論的親弟弟因涉貪汙在新園鄉南興路500號住處遭司法人員帶走，請問「你們在500號喬事情」嗎？接著是議長賄選案有8位議員被關，「議長爸爸卻沒事」？最後是周議長曾霸氣說「花多少都沒關係」，所以到底是花多少錢選舉？

蘇震清對周陣營3問後，強調他不會隨之起舞去東隆宮發誓，但隨後點香向從東隆宮請到競總坐鎮的王爺神尊再次說出，「我若涉案就退出政壇」。

(中時 )