2020年總統與立委大選剩下18天，國民黨高雄市第一選區立委候選人王齡嬌24日到橋頭地檢署，按鈴控告同區的民進黨立委候選人邱議瑩賄選。邱議瑩陣營說，王齡嬌指控的並非事實，將請律師蒐集證據後，告王齡嬌誣告。
王齡嬌24日表示，她22日以直播揭露邱議瑩疑似賄選的事情後，就有民眾不斷提供訊息與相關資料。根據她蒐集的資料，共有3家宮廟與1藝文團體與邱議瑩有關，她懷疑邱議瑩透過助理贊助宮廟，以及與藝文團體牽扯，文化部有圖利特定候選人之嫌。
王齡嬌說，邱議瑩指贊助宮廟是她的李姓助理所為，贊助內門與旗山地區宮廟慶祝活動。試問，1個助理的月薪才多少錢？怎麼可能贊助龐大的宮廟活動經費？
王齡嬌還用手機出示1段影片，指1名男子向她檢舉某候選人涉及賄選，代價是1500元，代價是投票給指定的總統與立委候選人。她呼籲檢調單位即刻介入調查，不要讓賄選敗壞地方選舉，讓民主倒退。
(旺報 )
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