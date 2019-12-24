自印尼嫁來台灣的蘇姓婦人，今年4月底，在淡水一間彩券行購買「刮刮金樂透」，以為自己刮中台幣200萬，但彩券行李姓負責人卻告訴她沒中獎，並侵占彩券，並跑去彩券行理論，控告老闆侵佔、妨害自由等罪，但檢察官調查，李的彩券行根本沒有開出頭獎，認定是場誤會，全部予以不起訴處分。

45歲蘇婦今年4月28日在淡水一間彩券行購買「刮刮金樂透」即時型彩券，刮開後發現上下都有數字，就以為中獎，但彩券行老闆卻目視，上、下數字不同，直接回答沒有中獎，並未用彩券上的QR CODE確認，蘇返家後上網查詢，竟還誤以為自己「中大獎」。

5月9日上午，蘇趁著李姓老闆開店之際上前理論，要求老闆歸還彩券，不然就要拿中獎200萬，但李完全不予理會，並跟著李進入櫃檯內，又控告老闆妨害自由、背信、詐欺、侵占等罪。而李則控告蘇侵入住宅、誣告等罪

檢察官調查，李姓老闆並沒有將她鎖在櫃檯內，從監視器畫面可見，蘇婦能自由出入彩券行，並且根據台灣彩券公司提供的資料，李所批購販售該期彩券並沒有開出頭獎，認定李並無侵佔中獎彩券。另外，侵入住宅部分，則因彩券行屬於營業場所，並非妨害居住自由罪的範圍，蘇亦獲不起訴。

(中時 )