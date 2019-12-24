交通部舉辦「108年度『路老師』頒獎授證典禮」，中市交通警察大隊路老師交通安全宣導團榮獲「年度貢獻獎」及「年度銀質獎」各1名；行政組警務佐涂志明獲頒「年度貢獻獎」、警務員林騰瑜獲頒「年度銀質獎」之殊榮。

今年「路老師」的特色是加強跨機關高齡者宣導，宣講場域主要於樂齡學習中心、社區發展協會、社區關懷據點、老人集會所、學校、政府機關，並建構擴充台中市對於年長者的交通安全宣講人力資源；中市交通大隊路老師交通安全宣導團，前進校園大客車實際體驗活動達29場、上線廣播專訪46場、前往各社區關懷據點、老人集會所、學校、機關等達106場次，成效卓著。

交通警察大隊大隊長林沐弘指出，「路老師」宣講重點除了高齡駕駛之外，在步行的年長者方面，並提醒長者晨間運動或夜間外出時，要穿著鮮豔衣服及戴上反光配件，過馬路不闖紅燈、走行人穿越線；更必須讓駕駛人容易看到，如果在巷道、窄路路口、沒有穿越設施的路段，也要多注意觀察左右來車、快速通過，不可違規或任意穿越馬路，才是確保行的安全的最佳法則。

(中時 )