買彩券、中大獎，財運來了誰也擋不住；今年10月18日台中市西屯區「好運到彩券行」開出頭獎7.7億元，台彩總經理蔡國基今透露，這名中獎人是男性、已婚、約50多歲，他自述「彩券買了10年，電腦彩券最多只中過今彩539的50元，今年10月運勢反轉，一中就是頭獎7.7億元」。

蔡國基表示，中獎人是台中當地人，是自營業主，外型身材高瘦、耳朵大、有耳垂、長型臉，最常買大樂透、威力彩、今彩539；但該名中獎人先前運氣似乎不太好，因為中獎人自述，最多只中過50元，唯買刮刮樂曾中過比較大的獎項、刮中5000元獎項，如今中了大獎竟高達7.7億元，中獎人前往台彩領獎時，最想對彩迷說的一句話是「每期都買」。

蔡國基轉述，這名中獎人中獎當天先買大樂透、今彩539，各買一注分別為50元，再買一張300元刮刮樂，當場刮中300元後，再拿其中100元電選兩注大樂透，沒想到該張彩券第1注，就是7.7億元大樂透頭獎。

中獎人第一時間並未發現自己中獎，是女兒提及經常光顧的「好運到彩券行」開出頭獎，中獎人才上網兌獎，當時第1張沒中，第2張則6個號碼全中，當時請女兒再對一次，確定中了頭獎，並同時告知太太，全家人都覺得「不敢相信」；中獎人過去都中小獎，到台彩領獎時的感想是「終於等到大獎了」。

中獎人感謝投注站替他帶來好運，包了一個68萬元大紅包給投注站老闆，並捐贈400萬元，其中100萬元指名給家扶中心，獎金做為未來不動產、儲蓄險等理財規劃。

(中時 )