《謎霧》自12月24日起晚間10點在中天娛樂台播出。

韓國「戲劇女王」金南珠間隔6年接演愛情懸疑劇《謎霧》，飾演最具公信力的當家主播高蕙蘭，卻意外捲入殺人醜聞，在韓國播出創下高收視，被譽為「年度神劇」，金南珠更挑戰從影來最大尺度，與同劇男演員有偷情、激情吻戲和裸露鏡頭，開播前就引起熱烈討論，該劇也被韓國列為19禁限制級。金南珠在記者會上說，第一次演出如此激烈的吻戲，不過同為演員的老公金承佑很支持她接演。

為完美詮釋專業的主播形象，金南珠拍攝前努力控制飲食，每餐少油少鹽，減少攝取澱粉，短短6個月內甩肉7公斤，對造型相當講究的她，更拿出珍藏的精品服飾搭配，並找來專業主播矯正發音，用心揣摩主播的談吐，在外型和演技下足功夫。

金南珠在劇中飾演電視台當家主播高惠蘭。（中天提供）

不只劇情內容引起高度關注，金南珠今年接演人氣韓劇《謎霧》，在劇中飾演電視台當家主播，俐落的OL穿著、幹練的短髮造型，及成熟妝容蔚為風潮，被封為職場穿搭教科書，據悉她使用的同款唇膏銷量，比去年暴增36倍，堪稱「最強帶貨女王」。想看更多金南珠精湛演技，12月24日起，敬請鎖定中天娛樂台每週一至週五強檔韓劇《謎霧》。

(中時電子報)