中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，2020年債券市場形勢嚴峻，個體違約風險會繼續暴露，下半年違約風險要高於上半年，低資質民營企業、高度依賴非正規管道融資的房地產企業和地方融資平台都是值得重點關注的對象。

綜合陸媒報導，鄒瀾出席一場審理債券糾紛案件座談會上稱，人行2020年將從確保債券市場融資功能的發揮、做好違約風險的動態監測、公布市場化違約處置手段和進一步優化債券市場法治環境四方面推動完善債券市場體制機制建設。

他表示，人行將與發改委、中證監聯合發布有關信用類債券違約的通知，將一些基本原則和事項通過行政通知的方式予以明確；指導銀行間市場交易商協會發布債券違約處置的具體指南，使得投資人、發行人、中介機構能夠找到公平、透明的快速處置機制。

鄒瀾透露，為了防止出現企業融資困難導致違約，進而加劇違約暴露的發生，將通過相應措施作出逆周期的對沖調節。

他還表示，人行將提高風險排查的針對性，做好違約風險的動態監測。另外，將加快違約債券市場建設，培養合規違約債券投資人隊伍，鼓勵支持各類資產管理公司、私募基金和專業化的投資機構積極參與債券交易。

(工商 )