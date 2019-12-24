聖誕節將至，港股24日僅開半日，但表現相對疲弱。恒生指數盤早盤低開4點，報27,901點，盤中一度轉升14點，最高來到27,921點，但未有買盤跟進。恒指半日收報27,864點，跌42點，跌幅0.15％。國企指數收11,035點，跌16點，跌幅0.15％。由於僅開半日，成交量僅320億港元。

在個股表現方面，新經濟股逆市上揚，其中阿里巴巴 升1％來到211港元，創上市新高；小米抽升3.1％，美團點評也大漲1.3％。

港股25、26日休市兩天，27日再開盤。

(工商 )