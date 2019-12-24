港股耶誕節前收吐42點 17:062019/12/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聖誕節將至，港股24日僅開半日，但表現相對疲弱。恒生指數盤早盤低開4點，報27,901點，盤中一度轉升14點，最高來到27,921點，但未有買盤跟進。恒指半日收報27,864點，跌42點，跌幅0.15％。國企指數收11,035點，跌16點，跌幅0.15％。由於僅開半日，成交量僅320億港元。 在個股表現方面，新經濟股逆市上揚，其中阿里巴巴 升1％來到211港元，創上市新高；小米抽升3.1％，美團點評也大漲1.3％。 港股25、26日休市兩天，27日再開盤。 (工商 ) #港股 #跌幅 #港元 #指數 #阿里巴巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股再創新高，恆指開漲0.12％ 10:172019/12/20 財經 《證交所》台灣指數公司發布三檔指數 11:422019/12/20 財經 智慧投資多因子30指數 統一等列前10大成分股 14:392019/12/20 財經 《港股》美中局勢樂觀，恆指收漲0.25％ 16:482019/12/20 財經 阿里港股狂漲 飆上207港元創新高 04:102019/12/21 全球財經 陸港觀盤－避險情緒降溫 港股2020年首季上看3萬點 04:102019/12/21 全球財經 《港股》恆指開漲0.55％，創7月30日來新高 10:002019/12/23 財經 《港股》假前縮手，恆指微漲0.13％ 16:312019/12/23 財經 《港股》假期前縮手，恆指開跌0.02％ 10:342019/12/24 財經 《港股》節前交易清淡，恆指收跌0.15％ 13:582019/12/24 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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