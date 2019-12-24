房仲公會全聯會24舉行年終記者會，房仲公會全聯會選出明年房市預測代表字為「湧」，房市十大新聞第一名為「台商回流帶動工業地夯」，全聯會理事長林正雄指出，台商回流帶來5000億投資，民間投資大爆發，支撐成長動能，2020房市持續向上湧出。

林正雄表示，2016年時因房地合一稅及持有稅議題的雙重重稅，不過在2017年所預測代表字為「溫」，2018年代表字為「揚」，今年則以地方選舉後新氣象的「亮」，預期2020年在台商回流帶動轉單效應發酵，各界看好台灣明年經濟成長將居亞洲四小龍之首，預期明年不動產市場在資金挹注下，支撐成長動能。

房仲公會所票選出房市的十大新聞中，「台商回流帶動工業地夯」居首，林正雄表示，工業及商辦產品供不應求，節格節節升高，許多企業積極尋覓工業地或廠房，包括物流倉儲、生產組裝以及科技廠辦三類需求仍持續增加。

房市十大新聞第二名為「建商大推案建照衝新高」，林正雄指出，顯示供給端信心增強，沈寂已久的新案將在2020年陸續進場，不過主流產品已從過去的二房及小三房，推向首換為主流的正三房。

此外，「頂級辦公租金漲勢強」、「房租指數連續上揚」、「平均地權條例三讀」等，也是業界關注的熱門新聞，分居三至五名，也顯示房市經過稅制改革後，市況從谷底緩步穩定攀升，社會輿論的焦點，不再聚焦於房地產業，反而多與相關產業或區域個案有關。

(工商 )