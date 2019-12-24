櫃買中心今（24）日表示，創櫃板將再添生力軍，騰雲科技服務公司（7582）將於109年1月6日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是電子科技業。

騰雲公司主要業務為開發智能終端設備、數據管理平台及多元支付平台等，該公司運用物聯網技術，結合雲端及大數據應用分析能力，開發出智慧型零售終端設備及相關服務平台，提供零售業者完整及客製化之零售科技解決方案。

騰雲公司將自108年12月27日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年1月6日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區」網站（http://www.tpex.org.tw/web/gisa/），點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，才可進行認購。

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