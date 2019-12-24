就是要黑韓國瑜！日前國民黨總統候選人韓國瑜日前抱女嬰引發議論，女嬰爸媽已出面澄清，當時係主動邀韓國瑜抱小女嬰。不料，貴為行政院長的蘇貞昌今日昧於當事人聲明澄清事實，竟表示，流感正流行，要碰觸時，先問問家長與小朋友的意願，會比較妥當。

據《中央社》報導，韓國瑜抱女嬰引發爭議，有媒體轉述網友臉書留言指出，該名女嬰的母親事先完全不知情，也非常生氣。韓國瑜競選辦公室昨天發布聲明表示，經證實，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，女嬰的母親也不認識這名網友，網友留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。

韓陣營今天針對三立新聞與臉書粉絲團「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」提出告訴。

行政院長蘇貞昌出席公共工程金質獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時被問到相關議題時表示，總統還沒當就一直告人，這樣不太好。

蘇貞昌說明，現在流感正在流行的時刻，政府也不斷鼓勵大家打預防針，公眾人物接觸的事物比較多，身上難免會帶了一些對兒童健康不相宜的東西。他強調，民眾熱情是一件事，但是要碰觸小朋友時，能問問家長與小朋友的意願，會比較妥當。

(中時電子報)