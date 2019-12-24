「股神」華倫巴菲特（Warren Buffett）靠著價值投資法累積豐厚資產，耶誕節將至，美股也將休市一日，外界也很好奇，股神會如何度過佳節，其前媳婦瑪麗就揭露，巴菲特在發送禮物給家人之際，也相當具有戰略意義。

據CNBC報導，巴菲特現年67歲的前媳婦瑪麗表示，巴菲特以前總是送給親友總價值「10,000美元」的百元美鈔，但現在已經改成價值「10,000美元」的股票，都是當時巴菲特新買進的公司，同時附上一封建議信，告訴家人該檔股票是否能繼續持有或出售套現。瑪麗是在1980年至1993年間與巴菲特兒子彼得保持婚姻關係。

瑪麗表示，她曾收到一間可口可樂信託公司，如今價值已經上漲超過1萬美元，之後只要巴菲特給予某檔股票，包括富國銀行的股份，她也會跟著買進，因為她知道這檔股票將會持續上漲。瑪麗也提到，由於巴菲特太過富有，1980年嫁入巴菲特家門之際卻不知道要送什麼禮物，反而是與丈夫整理了其音樂公司的資產負債表，告訴巴菲特他們的公司正在賺錢。

此外，巴菲特也是一名零食愛好者，巴菲特時常送給親友時思糖果（See's Candies），這是巴菲特1972年從所掌管控股公司的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）收購而來，每個糖果盒則是放著一張他準備的耶誕節賀卡。

(中時電子報)