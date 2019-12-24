捷運綠線延伸中壢火車站可行性研究，24日國發會同意通過，捷運工程局長陳文德表示，將儘速修正內容送行政院核定，並積極辦理綜合規畫相關作業，預計2年完成綜規核定，核定後8年完工通車。（捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

捷運綠線延伸中壢火車站可行性研究，24日國發會同意通過，捷運工程局長陳文德表示，將儘速修正內容送行政院核定，並積極辦理綜合規畫相關作業，預計2年完成綜規核定，核定後8年完工通車。（捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

捷運綠線延伸中壢火車站可行性研究24日經國發會審核通過，桃園市捷運工程局陳文德局長表示，將儘速修正內容送行政院核定，並積極辦理綜合規畫相關作業，預計2年完成綜合規畫核定，核定後8年完工通車。

國家發展委員會開會審查「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」的可行性研究，會中正式同意支持計畫可行性研究案。

陳文德表示，捷運綠線延伸中壢計畫2017年4月18日首次送交通部審議，歷經5次審查後，2019年8月30日交通部同意審查通過，同年11月13日核轉行政院審查，24日終於獲國發會同意支持，近期將送行政院核定。

根據計畫案，捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，設置5個車站，路線起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經「建德路至崁頂路」的新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，計畫總經費約328.04億元。

經費部分，中央補助122.11億元，桃園市政府負擔205.93億元，自償率26.87％，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

陳文德局長表示，未來將逐步整合捷運綠線主線、綠線延伸中壢段以及機場捷運線的機電系統，讓路網相互銜接，機場捷運將與綠線延伸中壢段在GE05站銜接轉乘，形成桃園境內的環狀路網，民眾享受一車到底的方便運輸。

由於捷運綠線屬中運量系統，綠線加延伸中壢段每日可服務約28.8萬旅客，未來從八德到中壢搭乘捷運只要約13分鐘，是最智慧、省時間的交通運輸方式。

(中時 )