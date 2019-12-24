環團指出，彰濱工業區的灰塘(掩埋場)因地處生態濕地，滲入沿岸的污染將造成生物累積，隨著食物鏈將回到人體，因此建議應建立滲漏液隔離層，並設置滲漏液收集系統，或是重新評估其他適合可填埋地點或替代方案。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，台中發電廠燃煤發電因中火外海煤灰填埋場已填滿，之後產生的煤灰均填埋到彰濱工業區，台電已對外公布彰濱工業區的台電煤灰填埋場將在2020填滿，即將污染彰化鄰近海域和彰化沿海地下水。

楊澤民指出，台中中火和台電彰濱工業區煤灰填埋場都沒有設置滲漏液隔離層，亦無滲漏液收集系統，滲漏液將直接污染沿岸和地下水，將帶來生態與健康的浩劫。如中彰沿海的珍貴物種白海豚，野生族群僅約50隻左右，棲息地的污染加上食物減少，將造成絕種危機；煤灰所的砷、汞、鉛、鉻等重金屬會通過食物鏈和飲用水回到人體，影響腦、心、腎、肺、子宮肌瘤、不孕、內分泌失調等傷害，並增加罹患胃癌、貧血和肺癌的風險。

台健空盟理事長葉光芃表示，2013年中火煤灰違規進彰濱並未告知當地，彰化縣府對中火開罰竟遭環保署撤銷處分，只因主管機關是台中市政府！台灣2018年進口及使用6500萬噸煤炭，其中超過八成用於發電及汽電共生，煤灰產生量約煤炭的12％到15％，一年產生近700萬噸煤灰，全台1年需填埋的煤灰量約需12萬輛砂石車運送，約為6到7座101大樓的體積量！

葉光芃說，2015年美國環保署就已確定 「煤炭燃燒殘渣法規 」，制定了國家最低標準要求、記錄保存、訊息通知和網路發佈等要求，也明確制定以下三種狀況禁止填埋：(1)濕地不可填埋 (2)和地下水層過於靠近的地方不可填埋 (3)地震敏感區不能未經審議就填埋；台灣若不制定相關的煤炭管理辦法， 「與毒共舞 」將是彰濱居民的生活寫照。

育有三個孩子的大肚山東海社區醫師賴怡均表示，預防勝於治療，不要等到下一代呼吸不到乾淨空氣、基本生存權成了奢侈、環境都被破壞了才來做無效檢討，政府應迅速制定脱煤時辰，台灣土地才能有永續可能。

(中時 )