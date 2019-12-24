台南市30歲的林姓女子，今年2月當街持刀刺傷素不相識的68歲女僑胞腹部，被害人經送醫急救才倖免於難。台南地院審理時，認定林女並沒有精神疾病，但考量她一時失慮犯案，24日依殺人未遂罪判刑7年6月。

判決書指出，2月22日下午5點左右，林女攜帶1把水果刀，徒步走在台南市南區大同路二段街道時，一時憶起人生中不如意之事，正好看到女僑胞獨自站立在路旁，竟持刀朝對方腹部刺擊，致腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害。

被害人因突遭攻擊，趕緊伸手阻擋，林女竟又持刀朝被害人腹部再度刺擊，致對方右手食指部分截斷併神經、韌帶、血管損傷及左手掌穿刺傷併神經、韌帶、血管損傷等傷害。經路人協助止血，救護人員到場後，將已大量出血、喪失意識的被害人送醫急救，經緊急輸血及手術後，才倖免於難。

審訊時，林女僅承認持刀傷人，否認有殺人犯行，但法官認定林女持刀朝被害人腹部刺擊2次，主觀上應有殺人犯意；加上被告及辯護人雖主張被告有思覺失調症才犯此案，但法院囑託衛生福利部嘉南療養院鑑定，卻認為被告犯案前後的舉動甚為冷靜，並無因精神障礙或其他心智缺陷，致辨識違法行為的能力顯著減低。

法院審酌被告公然、任意殺傷無辜的被害人，致對方險些喪命，惡性非輕，但考量她年紀尚輕、家境貧寒、一時失慮犯案、加上並無前科，犯後也坦承犯行並深表悔意，量刑7年6月。

(中時 )