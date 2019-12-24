監委陳師孟近日擬約詢判前總統馬英九洩密案無罪的法官唐玥，遭七成法官連署反對，陳師孟自嘲「死豬不怕開水燙」，台北市長柯文哲譏諷「死豬不會動啊」。陳下午出席記者會表示，司法為保守勢力、黨國思想最後一道防線，須受監察權制衡。他強調自己非常痛恨變成選舉工具，「若哪一方要利用我敗部復活，絕對不會原諒他」。

監察院下午召開記者會，針對北市府辦理革命實踐研究院中興山莊都市計畫個案變更，使國民黨獨得變更後新增的「住三用地」1.3萬餘坪，該黨出售土地給建設公司已籌措黨務經費，有圖利特定政黨及財團疑慮，監委高涌誠、陳師孟提案糾正北市府。

不過，萬眾焦點都在近日成為新聞話題的陳師孟身上，監委高涌誠在記者會一開始便向媒體打預防針，稱今天並不會對於約詢判馬無罪的法官一事有所回應。

至於國民黨副秘書長蔡正元號召支持者「下架陳師孟」，陳師孟說，「我是一個老好人，且與世無爭，可是我很恨變成選戰工具，有哪一方要利用我，然後敗部復活，做選舉操作的話，我絕對不會原諒」。

詢及柯文哲質疑五權分立怪怪的，陳師孟坦言，過去他也認為考試院與監察院是盲腸，直到3年前他才徹底醒悟，如今他覺得，考試權不該提升至行政、立法、司法等層級，但監察權絕對有必要，憲法也明定監察權得對行政院、司法院行使監察權。

陳師孟指出，在台灣，司法為保守勢力、黨國思想最後一道防線，若司法不受制衡，這樣的司法獨立就是司法獨裁，因此凸顯監察權的價值，若以後台灣走向陪審團制度，法官不再是朕說了算，由陪審團判生判死，再由法官作刑度裁量，屆時才不必要再強調監察權。

隨後，陳師孟來個回馬槍，「我從來不覺得這個爭議可以用連署、千名來解決，就像一萬人簽署稱我不姓陳，但我還是姓陳，對錯不可能用人數、聲量、媒體效果來爭出誰是誰非，這是不可能的事情」，凡事不能接受挑戰的事情，一定不能進步。

陳師孟今天也配戴「小豬領帶」，是否在強調自己昨天「死豬不怕開水燙」言論，被問到此時，陳澄清，他除了一條全黑領帶外，其他領帶都是有小豬圖案，今天的領帶是搭配聖誕小豬氣氛。

監委高涌誠替陳師孟緩頰，2年前陳師孟在立法院行使同意權上說，「希望到監察院要處理專門辦綠不辦藍的法官」，同時他也說「若有專門辦藍不辦綠的法官也會處理」，強調陳是超越黨派。此時坐在一旁的陳師孟補充自己早就退出民進黨，並說若誰願意提供相關資料，他非常樂意辦。

(中時 )