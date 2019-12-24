中華開發金控慶祝60周年別出心裁，今年11月下旬，中華開發文教基金會邀請俄羅斯歷史最悠久的民俗合唱團－「庫班哥薩克合唱團」（Kuban Cossack Chorus）首度來台，與國立台灣藝術大學舞蹈系與國樂系交流，進行一場跨國藝術饗宴。

開發金控近年來透過中華開發文教基金會積極推動「藝術與文創開發」計畫，不僅投入資源培育本地藝文人才，更積極引進國際表演藝術活動，這次邀請俄羅斯哥薩克合唱團來台，搭起台俄藝術外交平台，這場交流活動並獲得俄羅斯當地媒體報導。

哥薩克藝術總監阿納托利．阿萊夫耶夫（ANATOLII AREFEV）為表達謝意，交流當天致贈台藝大表演藝術學院院長兼舞蹈系主任曾照薰教授庫班風格絲巾，阿萊夫耶夫並表示，「這次的交流非常成功，很感謝中華開發文教基金會安排這樣的交流活動，不僅讓我們得到更多藝術靈感，同時也能刺激我們的團員更努力進步，期許未來國外巡演都要安排這樣的交流機會。」

台藝大舞蹈系於活動當天推出「雙人劍舞」《夜鬥》，柔美身段中帶著堅毅，完全展現中國傳統舞蹈的精髓，雙方競演後，哥薩克男舞者主動要求「交換武器」，互使刀劍、鞭子作舞，哥薩克女舞者也挑戰女生的轉花巾，現場畫面十分逗趣，哥薩克更邀請台藝大學生一起跳傳統的圓圈舞，搭起友誼橋樑。

台藝大國樂系同學以琵琶、中阮演奏哥薩克合唱團著名曲目「祖國」、俄羅斯方塊音樂，樂音一出，哥薩克團員立刻拍手尖叫，還忍不住加入合唱。國樂系接著獻上演奏技巧難度較高的琵琶曲「十面埋伏」，藝術總監高喊一聲「Bravo」，活動再現高潮。

哥薩克合唱團成立於西元1811年，是俄羅斯歷史最悠久的民俗合唱團，在俄羅斯享有盛名，曾赴美國、歐洲、澳洲、日本等世界各國首要城市巡演，其活潑多元的表演方式，深受世界各地觀眾的喜愛。他們最受推崇的是成功將北高加索地區庫班人的民俗歌謠、生活面貌元素融入古典芭蕾表演搬上大舞台，例如將傳統武器變為舞蹈道具，如鞭子舞、軍刀舞，婦女的編織文化改編成舞蹈表演，歷經百年淬鍊，成為俄羅斯獨具特色的藝術表演團體。

(工商 )