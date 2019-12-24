迎接2020年的到來，在交通部觀光局支持下，彰化縣田尾鄉公所與彰化縣八堡圳文化協會攜手、12月29日在田尾公路花園舉辦「2019花好樂緣音樂會」，推廣花鄉豐富的園藝休閒資源與限定花草美食。為了吸引遊客來田尾鄉賞花，2020農曆大年初一至初六將加碼祭出走春好禮，憑當日停車證明即可換取精美小盆栽一份。

田尾鄉長林守政表示，田尾公路花園聞名全台，更吸引國內外觀光客慕名而來，旅客已突破150萬人次，建立休閒農業好口碑。近年除了公路花園園區，周邊苗圃植物秘境也成為IG打卡熱點，如田尾波波草、九重葛花海、小葉欖仁森林等季節美景，園區內更有園藝專店與庭園餐廳，匠心獨具的花木景觀與花草佳餚，吃喝玩樂同時療癒身心，給民眾花鄉限定的絕妙體驗。

今（24）日活動宣傳與彰化縣田尾公路花園協會合作，搶先曝光田尾限定花草美食，邀請大廚現場說菜，由阿嬤私房菜、菁芳園休閒農場、綠海咖啡館精心料理，展示「繽紛好食花煙燻鮭魚沙拉佐巴薩米克醋」、「野薑花牛蒡養生雞湯」、「手作巴西里青醬海鮮義大利麵」等招牌料理，讓訪客透過傳媒看見色香味俱全的田尾。

「2019花好樂緣音樂會」即將在12月29日田尾怡心園舉辦，八堡圳文化協會理事長蔡榮捷表示，當日活動邀請無雙樂團、彰化菁英樂團呈獻戶外的音樂饗宴，更提供免費親子米食DIY體驗、泡泡達人親子互動秀與爬蟲類的親密接觸；此外，還有南鎮社區的古早味麵疙瘩料理與手工研磨豆漿限量免費享費，以及園藝、手作、農產品等創意擺攤與有獎徵答，邀請民眾共襄盛舉。

蔡榮捷表示，為了吸引愛花旅客前來田尾鄉賞花，特別在2020年的農曆大年初一至初六，開放憑第一停車場繳費證明，前200名可換取精美小盆栽一份，讓民眾帶回滿室芬芳！

(工商 )