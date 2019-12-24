公視全新家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》正在台南關廟取景拍攝，24日開放媒體探班，兩位金鐘視后鍾欣凌與黃姵嘉、張書偉、王少偉、Darren邱凱偉、楊小黎齊聚。金鐘製作人陳慧玲笑說該劇最大特色就是讓所有偶像都崩壞，3位男演員跨了當年5566、Energy、浪花兄弟3個男偶像團體，在這部戲全都沒了偶包，王少偉及Darren還當著記者面拍攝路邊面牆尿尿被鄧安寧追打的搞笑畫面。鍾欣凌笑虧他們：「訓導主任就是看到『兩隻沒有長大』，就認出是他們兩個！」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員張書偉、王少偉、Darren三人過去橫跨四個男偶像團體。（公視提供）

探班現場直擊飾演婆婆的鍾欣凌與不孝子王少偉、Darren大打出手，因為兩兄弟不甘自家傳統餅店師傅張書偉與前弟妹黃姵嘉自立門戶，兩人決議到對方新開幕的餅店鬧場，當眾在新店門口「尿尿解放」，導演鄧安寧還客串兩人國中的訓導主任，追出來教訓兩人，瘋狂惡搞的行徑讓眾人相當傻眼。問到有關於隨地「解放」的經驗，王少偉表示：「這應該是男生長大的必經過程吧！小時候的日常。」一旁的Darren及張書偉也毫無偶像包袱承認此舉。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員張書偉、王少偉、鍾欣凌、Darren、黃姵嘉等人都超瘋狂。（公視提供）

王少偉還爆料，不僅男演員形象全崩壞，連視后黃姵嘉形象也毀了，「她剛剛經過，看到我們兩個對著牆尿尿，竟然說『我也好想要有雞雞喔』！」黃姵嘉聽了還接話當眾問：「我想知道大小與射程遠近有沒有關係？」馬上被眾演員圍剿：「我們一直要保護妳形象耶！」黃姵嘉解釋：「因為他們可以甩啊！看起來很方便！」王少偉拍攝前就自豪地說「應該用廣角鏡拍我們撒尿」，被鍾欣凌狂虧：「應該帶放大鏡來拍吧！」

王少偉、Darren剛拍完對強尿尿戲覺得有點害羞。（公視提供）

至於本劇太搞怪，讓三個男團偶像全崩壞，曾是5566與183club團員的王少偉還主動提醒記者：「是四個男團喔！我個人一人跨兩團！」劇中飾演王少偉老婆的楊小黎笑說自己把一輩子的撒嬌都放在他身上了，王少偉說：「我把她當寵物一樣的疼愛，現實理想型也希望是這樣。」

身為媽媽的鍾欣凌表示：「我跟王少偉其實沒差多少歲，但不可思議我居然要演他媽媽了！」王少偉搞笑回應：「對啊！我們沒差很多歲，但大概差了15公斤」，令鍾欣凌大翻白眼反駁：「道具菜都被王少偉吃光了，這樣很不連戲劇組要重新準備！」演員之間的互動常常讓劇組笑鬧聲不間斷。

該劇呈現台灣在地農產品新創轉型與傳統餅業的衝突與融合，以及婆媳之間微妙衝突與和解，全劇家族成員雖勾心鬥角，婆媳、寡母子女們情感卻緊密相連。飾演婆婆的鍾欣凌劇中還Cosplay了武則天、少年pi、嫦娥等，連張書偉都扮了釋迦摩尼，進入超狂異想世界。製作人陳慧玲就抱頭苦笑：「我們真的玩太大了！」新穎的劇情加上後製Kuso的動畫以及插圖，並以閩南語劇型態，把新世代年輕人的語法自然融入戲劇，《我的婆婆怎麼那麼可愛》是一部闔家觀賞「熊促咪」家庭生活劇，值得期待！

《我的婆婆怎麼那麼可愛》台南拍攝場境曝光，製作人陳慧玲、導演鄧安寧與演員張書偉、王少偉、鍾欣凌、Darren、黃姵嘉、楊小黎等人拿著關廟名產鳳梨開心合影。（公視提供）

製作人陳慧玲也透露這次媒體探班重要場景餅鋪，選在台南關廟的原因：「我們在做田調時發現關廟鳳梨在許多消費者心目中排名第一，也結識當地知名烘焙餅店老闆，了解到他們固定會向當地農民購買關廟鳳梨製成伴手禮，一方面可以替農民解決盛產問題，保障農民收入，一方面也替關廟鳳梨發揚光大！所以選在這樣具有人情味的地方，來拍我們很有在地風情的故事」。而飾演餅店師傅的張書偉還特別向在地烘焙品牌「深緣及水」的烘焙師傅學會製作鳳梨酥。

(中時 )