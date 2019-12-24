淡水區公所2020元旦升旗活動。(淡水區公所提供／吳亮賢新北傳真)

2020年新北市元旦升旗典禮，29個行政區首次聯合舉辦，將於當天上午8時同步展開，林口區公所特別邀請議員蔡淑君及香港導演馮淬帆擔任升旗手，並找來109位1月1日出生的市民朋友同歡，象徵迎接109年國慶。

林口區長劉淑芬表示，林口社區運動公園升旗現場將發放4000支小國旗，蔡淑君議員服務處也提供國旗筆袋2500個，另為體恤一早排隊參加的民眾，蔡淑君又加碼3500個御飯糰，讓大家開心迎接新一年的開始。

此外新莊區公所則於新莊國民中學舉辦元旦升旗，現場準備1500份紀念品供民眾索取，由區長朱思戎帶領民眾唱國歌，另邀請獲2017及2018年文化貢獻獎之响仁和製鼓師傅王錫坤先生及台灣布袋戲第一代女演師江賜美女士擔任升旗手

朱思戎表示，升旗場地附近景點多，民眾升旗後可至新莊廟街古蹟廟宇參拜祈求新的一年順利平安，還可一遊新月橋，二遊新莊運動公園，三遊中港大排，欣賞新莊不同風貌及景色。

淡水區公所則於元旦上午7時40分在淡水金色水岸廣場舉行升旗，邀集淡水區各機關、學校、社團各界參加，現場除發送限量小國旗及國旗紋身貼紙，更有4款限量1000份的「愛你2020」紀念品，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )