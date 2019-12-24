明年農曆春節提早，各金融機構、銀樓及大賣場等財物資金匯集處所，均有大量現金匯入，桃園市龜山警分局下午在龜山區農會舉辦搶暨攔截圍捕演練，警方出動快打部隊，迅速逮捕歹徒，場面更十分逼真。

桃園市龜山警分局下午在龜山區農會舉辦搶暨攔截圍捕演練，還製作「防搶練演中」牌子。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

演練過程中2名歹徒騎乘贓車至金融機構處後，侵入農會強盜金錢，於逃逸時，與快速打擊犯罪警力到場相遇，1名歹徒持槍頑強躲於行內角落處抵抗，另1名歹徒伺機逃逸農會外，警方對躲於農會內角落處歹徒心戰喊話，要其棄械投降，但歹徒不願乖乖就範，經員警分持防彈盾牌以優勢的裝備逼近歹徒，使歹徒其棄械投降；另1名逃逸歹徒於路上遭趕來警網攔截圍捕查獲，終將2名歹徒逮捕到案。

因過去演練時，不少民眾都以為發生真搶案，今年龜山警方特別製作「防搶練演中」看板避免市民在演練過程中誤以為發生真搶案而驚慌。龜山分局分局長陳百祿呼籲，民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。

(中時 )