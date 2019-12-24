2020年菸酒許可繳款單 今年底寄發 17:282019/12/24 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （酒品製造業示意圖。圖／林昱均） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國庫署表示，2020年菸酒製造業及進口業許可年費繳款單已於今年11月底寄發，業者應在今年底前依繳款單背面說明完成繳納，以免影響後續自身權益。 依據「菸酒管理法」第23條規定，菸酒製造業者及進口業者應按年繳納許可年費，未於規定期限內繳納，經通知其限期繳納，屆期仍不繳納者，將廢止其設立許可，並依規費法規定加徵滯納金、利息及移送強制執行。 ★中時電子報關心您：吸菸有害健康！ ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (工商 ) #許可 #今年 #製造業 #規定 #喝酒 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸製造業復甦 盤勢有撐 04:102019/12/20 投資理財 美財長：美中將於1月初簽署第一階段貿易協議 不再生變！ 05:252019/12/20 財經 《金融》3因子加持，央行看好明年出口 09:432019/12/20 財經 尖牙股指數創歷史新高 領漲美股 14:252019/12/20 財經 《國際經濟》看衰製造業產出，日本政府連4度調降經濟評估 16:312019/12/20 財經 買地購樓手筆大增 建設業興富發稱霸 17:172019/12/20 財經 兩岸攜手並進 智慧製造大未來 04:092019/12/22 產業財經 陸智慧工廠投資大 台灣缺紅利 04:092019/12/22 焦點新聞 陸衝5G 拚明年覆蓋所有地級市 04:102019/12/24 全球財經 北門新廠啟用 全力衝製造業4.0 04:102019/12/24 產業特刊 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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