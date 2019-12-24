包括高雄亞灣205兵工廠遷建案、橋頭科學園區聯外道路、鐵路地下化園道工程等76項工程，高雄工務局今年投入302億元，建設高雄成為具有競爭力的進步城市，並獲得多項獎項。

高雄副市長李四川和工務局長吳明昌，24日12月24日聖誕節前夕，盤點年度績效，舉行「108年度工務建設成果發表會」，李四川表示，今年工務局推行全新的政策包括路平5大措施、道路挖掘管理212措施、建照無紙化及流程簡化100天、違建執行要點放寬雨遮及棚架規定等，讓行政效率及工程品質管理提昇，進而讓城市永續發展。

李四川指出，路平、燈亮、水溝通，一直是高市府務實建設的施政重點，明年1月1日起，高市府將把1公頃以下公園，回歸區公所就近管理，即時反應市民需求，營造「一區一特色」公園，讓公園廁所的清潔度提昇為五星級，並將啟動智能路燈的民間融資PFI計畫，將路燈E化。

工務局長吳明昌表示，工務建設是衡量進步都市的重要指標，108年工務局執行了76件工程案、總經費約312億元，完成了包含小港森林公園、汕頭公園、鳳山國民運動中心、岡山區186線拓寬工程等共31案工程，在建工程包含高雄流行音樂中心、國防部205廠遷建案、六龜高133溪底便道、橋頭科學園區聯外道路、鐵路地下化園道工程等共45案。

他說，在中央的各項業務考評及評鑑，工務局共獲得5特優、8優等及1甲等，在公共工程金質獎、健康城市暨高齡友善城市獎、金安獎等各項獎項，則獲得27個獎，總共獲得41項榮譽的肯定，這些都佐證著高雄建設的競爭力及城市進步的價值。

(工商 )