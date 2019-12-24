為協助機械產業邁向2兆元產值目標，經濟部領軍工研院、資策會、精機中心及金屬中心等各法人能量，打造公版的「智慧機械雲平台」，這項服務有如手機軟體商店「App Store」，解決現有機械雲彼此不相容，導致不同開發者的軟體服務難以共存使用的痛點，不僅有效提升機械產業轉型智慧化的速度與競爭力，更創造設備業者、軟體開發商、終端使用者三贏局面，公版機械雲目前已在金屬加工等不同領域應用驗證，預計明年下半年邀請開發商跟終端使用者測試，最快後年上路。

經濟部部長沈榮津表示，智慧機械雲是未來發展趨勢，根據國內外調查顯示多數製造業將投入物聯網、雲端運算、AI、大數據相關應用服務，多數廠商都認同未來雲端服務化的趨勢，但國內多數中小企業想要進行數位化轉型，惟面臨到資訊人力不足，進行整廠整線數位化及智慧化的工作難以實現。為因應這些挑戰，經濟部結合各法人能量，建構公版智慧機械雲平台，這個平台具備三大特色，第一，建立單一入口，支援機械產業雲端服務；第二，SaaS軟體共享，減少開發成本；第三，鏈結國外大廠雲端資源，全球服務無國界。

台灣機械產業已具備兆元產業基礎，經濟部未來將持續整合法人能量，幫助機械業深化智慧機械雲平台，由政府出面當產業靠山建立公版機械雲，幫助機械業再創高峰，朝2025年兩兆元機械業產值目標邁進，打造台灣成為智慧機械王國。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希指出，公會去年針對機械產業需求端發布「智慧機械產業白皮書」，將邁入兆元產業的台灣機械業訂出短中長期目標，短期希望能將新舊機台聯網，加強可視化、蒐集稼動率及異常監控等資訊；中期希望加速發展感測器與機械雲，長期則是希望工研院等相關單位協助機械業打造工業等級的感測器，藉此提高加工精度並縮短加工時間。這次公版機械雲發表就是呼應白皮書中的中期目標，透過軟體加強遠端服務、生產資訊蒐集與傳遞、故障預知排除等服務。有了優秀法人單位的投入，相信能帶動機械產業再創新高峰。

工研院副院長張培仁表示，工研院在經濟部智慧機械推動方案的指導下，將各產業所需的應用服務以SaaS雲服務方式呈現，像是推動智慧機上盒SMB計畫，促成許多中小企業跨出數位轉型的第一步，成功讓產線數據可視化並提升生產管理效能，為智慧機械雲平台奠定必要的基礎，相信未來在機械雲平台正式上線運作後，將可發揮極大的產業效益。

智慧機械雲就像是手機軟體上的商店「App Store」，建立雲端應用服務的標準化開發、上架、訂閱、銷售機制，簡化軟體開發、售後服務、系統維護流程，目前已有約20個軟體上架，領域涵蓋資料蒐集、數據分析、設計開發等通用性軟體，像是工研院「顫振偵測」製程診斷系統，系統在聽到設備出現異音時，就能判斷設備出現異常並把狀況告知使用者，大大降低設備故障對產能的影響；還有應用「自動資料收集服務」的設備生產履歷系統，這個系統就像農產品產銷履歷一樣，可完整保留機械成品的製造過程的所有資料，讓使用者一目瞭然。此外，還有資策會的資安防禦平台，即時警示廠區中遭受異常威脅之網路及端點設備，確保智慧工廠安全性和可靠性。

智慧機械雲平台讓有意轉型升級的廠商不需再大海撈針，辛苦的拜訪各大廠找尋所需的軟體系統，也不用浪費時間等待開發商到廠區安裝系統，可以很直觀的在機械雲平台上瀏覽軟體系統介紹、版本並完成下載安裝，甚至後續的更新、除錯都能在這個平台上進行，對比過往開發商要親自到使用者廠區安裝軟體，需約一天兩天甚至更久時間才能完成，現在只要約10分鐘左右時間就能在機械雲平台下載安裝軟體。

經濟部明年將持續整合工研院、資策會、金屬工業研究發展中心、精密機械研究發展中心等法人單位能量，深化標準化地端軟體及智慧機械雲平台，同時建立金屬切削、金屬成形、橡塑膠、電子加工、木工、雷射加工等產業應用案例，深化AI、5G等雲端應用服務技術，幫助機械產業在下一波智慧機械轉型浪潮中掌握優勢，讓身為台灣之光的機械產業繼續發光發熱。

(工商 )