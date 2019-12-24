台大學霸創作新人歌手紀儀羚和創作女聲蔡佳靈，24日平安夜出席紅心字會擔任耶誕公益大使，聊到過去曾在耶誕節收到最爛禮物，是有次在交換禮物時拿到一大盒面膜，當下很開心回家敷臉，後來竟然隔天臉大過敏，紀儀羚才驚覺面膜過期1年，她苦笑說「我頂著一張過敏大花臉跨年」。

紀儀羚說收過最好的耶誕禮物，則是一條女性好友親手打的圍巾，她形容「層層疊疊包圍著超溫暖，感覺好像好朋友就你身邊」。她更透露有次耶誕獨自跑去紐約洛克斐勒中心看聖誕樹和跨年，沒想到身邊來了世界各地的家庭、情侶，還有手牽手的老夫妻，讓她心中百感交集「頓時覺得好孤單，想立刻飛回家」。

紅心字會聖誕公益活動，蔡佳靈（後左）、紅心字會秘書長李顯文（後中）、紀儀羚（後右）和小朋友同樂。（紅心字會提供）

平時熱衷公益活動的紀儀羚，曾連續5年到家扶中心做義工，帶著吉他陪著小朋友唱歌一起迎新年；回憶起過去當愛心義工的經驗，紀儀羚表示「我記得我去當義工的那幾年，有一位妹妹從國小開始每年聽我唱歌，一直到她高職畢業都還保持聯繫，只要我有作品演出，她都會像歌迷支持我，我們彼此也變成會保持聯繫的好朋友。」

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