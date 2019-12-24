12月21日及明年1月4日高中職補課，並非是因為元旦有連續假期，桃園市教育局特別澄清。（桃園市教育局提供／甘嘉雯桃園傳真）

12月21日及明年1月4日高中職補課，並非是因為元旦有連續假期，桃園市教育局特別澄清。（桃園市教育局提供／甘嘉雯桃園傳真）

不少家中有高中職生家長相當疑惑，21日上周六補課，1月4日也要補課1天，以為元旦有放連假，桃園市教育局澄清，這是因為2020大學學科能力測驗將於1月17日、18日2天舉行，因應學測舉行，全國高中職寒假提早到1月17日放假，但高中休業式提前至1月16日舉行，17日及20日2天課程因此才提前2周補課，而一般的上班族並不受影響，元旦單純放假1天。

明年元旦在下周三，一般上班族或公務人員，周一與周二並沒有補班，但是學生卻在12月21日與明年1月4日要補課，讓很多家長困擾，以為學校元旦有放連假，但父母卻僅放元旦當天。

教育局指出，2020大學學科能力測驗將於1月17日、18日2天舉行，因此，全國高中職寒假提早到1月17日放假，休業式提前至1月16日舉行，17日及20日2天課程，則為12月21日及1月4日補課，不過國中、小學寒假1月21日開始，不需補課。

(中時 )