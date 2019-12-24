耶誕節即將到來，澳洲一家購物中心今天凌晨舉行促銷活動，數百顆內藏禮券的氣球從天而降，顧客瘋狂推擠搶奪，造成10餘人受傷、5人被送往醫院治療。

這起事件發生在澳洲大城雪梨（Sydney）西邊郊區的西田巴拉馬塔（Westfield Parramatta）購物中心。事發之前，現場聚集大約150人蓄勢待發，準備搶奪懸在空中兩大袋子內的氣球。

從現場影片可以看出，凌晨零時袋子鬆開，釋出金、銀、白色氣球的那一刻尖叫聲四起，群眾蜂擁推擠，甚至推倒場內一個耶誕節道具，讓站在道具後方的耶誕老公公向後彈飛好幾公尺。

目擊者布迪（Christie Trawan Budi）告訴法新社：「人們彼此叫囂，要別人離自己遠一點。」

路透社報導，在現場拍攝影片的目擊者諾特（Jonathan Nott）表示，事前自己就擔心有人會受傷。他指出：「一大群人要搶奪氣球，這個地方看起來就不太安全。」

護理人員抵達現場後共對12人進行治療，有4男1女被送往醫院。

新南威爾斯省（New South Wales）救難單位官員坦波曼（Phil Templeman）發布聲明表示：「其中3名送到醫院的傷患問題比較嚴重，出現胸部受傷、頸部與背部疼痛，以及噁心、暈眩等症狀。」

購物中心的母公司森特瑞集團（Scentre Group）則說正在調查這起事件。

(中央社)