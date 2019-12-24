昇貿科技集團(3305)經過一年多營運調整，成果逐漸顯現，公司投入開發「新型綠色環保材料」及「高性能先進材料」預計明年陸續量產出貨，在新產品挹注下，昇貿預估，明年在新產品逐步放量下，營收及毛利有機會比今年好。

昇貿今天下午舉行法說會，昇貿科技為PCB上游原料廠商，生產各式專業焊錫製品，是全台最大、全球第三大專業焊錫廠商，公司近幾年朝「新型綠色環保材料」上游材料及「高性能先進材料」等半導體材料佈局，效益已逐漸顯現。

在「新型綠色環保材料」方面，昇貿已開發出新型低溫焊接無鉛焊錫材料、新型環保水基型助焊劑與清洗劑、高可靠度車用電子無鉛焊錫材料，其中新型低溫焊接無鉛焊錫材料預計明年上半年開始出貨，新型環保水基型助焊劑與清洗劑目前已有客戶認證及導入，高可靠度車用電子無鉛焊錫材料亦在進行車用電子客戶驗證導入中。

在「高性能先進材料」部分，昇貿現有高可靠度封裝用無鉛焊錫合金材料、新型高熔點無鉛接合技術及環保型電解精煉技術等產品，目前亦在積極進行客戶認證中。

隨著公司營運調整及新產品佈局陸續發酵，昇貿今年營運已見轉機，受惠於產品組合優化，第3季稅後盈餘為8326萬元，創下近11季來新高，單季每股盈餘為0.7元；累計前3季合併營收為38.83億元，營業毛利為4.93億元，合併毛利率為12.71%，年增2.36個百分點，稅後盈餘為1.67億元，年成長5倍，每股盈餘為1.42元；累計前11月合併營收為47.53億元，年減6.05%。

昇貿表示，隨著新產品及新客戶出貨開始放量，明年審慎樂觀看待明年營運，明年在新產品逐步放量下，營收及毛利有機會比今年好。

中美貿易戰引發供應鏈移轉，昇貿因在泰國及馬來西亞有生產據點，可以適時因應客戶需求，昇貿亦計畫於明年在越南成立辦公室，以就近服務東南亞地區客戶。

(時報資訊)