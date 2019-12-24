據聯徵中心的最新貸款資料顯示，最近2季的貸款樣本數量都超過4萬人，上一次聯徵中心貸款樣本超過4萬人以上，已經是2014年將近5年前的事情，數據反應市場買氣已經是近年最佳，而今年第三季新的房貸一族，平均購買總價約1079萬元的房子，平均核貸成數75成，貸款承數則創下2009年統計以來的新高，平均貸款利率則約1.74%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從平均鑑估值金額來看，已經連續24季都在金額都在千萬元以上，顯示現在民眾買千萬宅已經越來越為普遍，若從貸款的樣本數量來看，可以確定今年房市買氣狀況應該是近年最佳的時候，且貸款成數也是統計以來最高，貸款利率則是維持在低檔的1.74%，一方面可能是因為新成屋交屋的條件較佳，一方面也反應銀行資金面仍相對寬鬆。

統計資料顯示，今年第三季聯徵中心樣本數為4萬件，平均購屋金額鑑估值為1079萬元，和過去幾年相比變化不大，不過平均的核貸成數為75成，貸款利率1.74%都是近年最佳，但購買面積卻略微縮水到45.1坪，反應高房價民眾購屋時礙於預算考量縮減購屋坪數。

(時報資訊)