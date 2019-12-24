華義(3086)下午舉行法說會，董事長張協建指出，最新代理的手遊《世界大亨》正式上市後，有望提升第4季營運，展望2020年，公司計畫推出2至3款手遊，包括日系及韓系風格，另外還有競賽類遊戲。法人估計華義今年小幅虧損，2020年力拚轉盈。

華義代理手遊《世界大亨》正式上市，該款遊戲開創新型態老虎機，首創任務與機台的雙重模式體驗，讓玩家同時享受破解任務的驚喜，與線上娛樂機台的刺激體驗，是近期主要推出的遊戲。

在2020年方面，已經在2018年12月上市的《來我家玩》手遊，將於明年1月進行改版，將韓國知名電視劇鬼怪元素加入遊戲內，希望推升遊戲熱度。新遊戲部分，華義明年1月推出棋牌類手遊《牌友圈》，鎖定25到65歲玩家。

華義兩年前跨入美術代工業務，目前約有20多位美術人員，明年繼續強化這方面業務，希望由原本台灣為主的客戶，能接單歐美等海外廠商。

華義今年有《來我家玩》手遊的營收挹注，加上成本控管，累計前3季營收1.05億元，稅後淨利45萬元，每股盈餘0.01元，第4季雖然推出《世界大亨》，但有匯率等因素，法人估計全年還會小虧，但優於去年每股虧損0.99元，2020年能夠正式獲利。

(時報資訊)