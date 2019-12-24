央行經研處副處長吳懿娟指出，受經濟規模成長因素的影響，11月證券劃撥帳戶餘額創歷史新高，金融機構活期性存款餘額、外匯存款餘額也都創歷史新高。11月M2年增率是2016年9月以來新高，M2年增率為4.14%。

吳懿娟指出，11月證券劃撥帳戶餘額創歷史新高，和股市創高有某種程度的關聯性。

11月M2年增率上揚除了外資匯入外，台商海外資金匯回也是因素之一，銀行資金充沛足以支應經濟成長之所需。

(時報資訊)