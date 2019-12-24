《金融》央行：11月金融機構3指標齊創高，M2年增率衝逾3年高 17:222019/12/24 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央行經研處副處長吳懿娟指出，受經濟規模成長因素的影響，11月證券劃撥帳戶餘額創歷史新高，金融機構活期性存款餘額、外匯存款餘額也都創歷史新高。11月M2年增率是2016年9月以來新高，M2年增率為4.14%。 吳懿娟指出，11月證券劃撥帳戶餘額創歷史新高，和股市創高有某種程度的關聯性。 11月M2年增率上揚除了外資匯入外，台商海外資金匯回也是因素之一，銀行資金充沛足以支應經濟成長之所需。 (時報資訊) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》家登10＋11月EPS 0.16元，Q4獲利降 09:432019/12/20 財經 威鋒電子今掛牌興櫃 前10月EPS達3.42元 11:122019/12/20 財經 兩岸續冷 11月赴陸與陸資投資雙退 14:592019/12/20 財經 11月外銷訂單跌幅擴大 估全年年減5.3％ 16:322019/12/20 財經 外銷訂單連13黑且慘於預期 12月也不太妙 18:142019/12/20 財經 投審會今年前11月 外資來台投資年增19.97％ 18:482019/12/20 財經 凱基投顧點名下周五類題材股 19:332019/12/20 財經 日本11月核心消費者物價上揚 22:362019/12/20 財經 《業績-其他電子》亞翔11月每股賺0.26元，全年拚逾2元 09:262019/12/23 財經 《電腦設備》曜越電競電腦新品，再搶市佔率 11:082019/12/23 財經 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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