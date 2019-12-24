儲存設備廠-喬鼎資訊(3057)自結11月稅後虧損為2100萬元，每股淨損為0.13元，公司日前正式發售旗下專為蘋果(Apple)全新Mac Pro量身設計的儲存設備Pegasus R4i暨Pegasus J2i，市場看好喬鼎營運可望因搭配蘋果Mac Pro新機上市受惠，今天股價以漲停板作收。

喬鼎長期與Apple攜手推出多項針對多媒體影音編輯需求的儲存設備，公司近期再針對蘋果全新Mac Pro量身設計儲存設備-Pegasus R4i暨Pegasus J2i，由於Pegasus R4i RAID Storage MPX Module產品是專為Mac Pro的MPX插槽量身訂製的儲存模組，可與插槽完全貼合，且與macOS內建驅動程式相容，隨插即用，加上內裝四顆預設格式的可插拔8TB 7200rpm SATA硬碟、頂級Pegasus Hardware RAID-在RAID 5的設定下最高仍可達到680 MB/s，兼具容量、備援性及效能，搭配內建Promise Pegasus Utility管理軟體，簡明易用且功能強大，市場看好此產品可望隨蘋果Mac Pro上市銷售，成為推升喬鼎營運新動能。

喬鼎11月合併營收為1.45億元，年成長27%，稅前虧損為1900萬元，稅後虧損為2100萬元，每股淨損為0.13元，累計前11月合併營收為11.33元，年減32.65%。

(時報資訊)