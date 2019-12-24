108學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12強複賽今天在高雄巨蛋、高雄中學兩地開打，上季亞軍南山高中今天和上學年第4光復高中首日就過招，南山全場最多落後15分，但在高二主控陳力生單場7記三分球、投進個人本季新高32分幫助下扭轉局勢，最終90比79逆轉擊退光復。

陳力生此役三分球11投中7，其中不少球是在三分線外一到兩步遠出手還命中，猛烈狙擊光復防線，賽後他坦言確實手感不錯，只是高雄巨蛋空間感跟其他小型場館很不一樣，他也很訝異今天複賽第一場就能投進這麼多三分。

今年8月左腳踝韌帶撕裂的陳力生，上個月預賽才歸隊，當時還在找比賽感覺，如今隨著身體狀況調整回來，不只瘋狂飆分，今天也抓下7記籃板、傳出3次助攻、並有2次抄截。

南山教頭許時清指出，只要有好的進攻機會，當然會給球員開火權，要不是陳力生三分火力相挺，球隊本戰也很難突破光復的區域防守。

(中時 )