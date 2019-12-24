資深媒體人王靖雯近期上節目曝自己的香港富婆好友經過兩段婚姻後，愛上一個牛郎店小自己17歲的牛郎，甚至月花10萬到20萬港幣包養他，還讓他從香港移居到深圳租房子給他，完全是現代版的金屋藏嬌，但王靖雯也說出這位友人老少配包養的下場相當悽慘。

資深媒體人王靖雯表示，自己的香港富婆好友看上了一個牛郎店的小鮮肉，甚至月付10萬港幣包養他。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

王靖雯表示，這位香港富婆因為愛上了這個鮮肉牛郎，就這樣從月付10萬港幣（37萬港幣）到月付20萬港幣（74萬港幣），還讓他從牛郎店從良包養他到深圳租了個豪宅讓他在那裏生活。

沒想到小她17歲的小鮮肉體力相當好，竟然讓她懷了孕，雖然最後富婆把孩子拿掉，但小鮮肉嚇到了，加上富婆住在香港，小鮮肉遠在深圳，慢慢地她發現她無法管到他的行蹤，甚至還發現給他的附卡有多筆信用卡刷卡紀錄，甚至都是出入名牌精品店，後來發現原來是小鮮肉在深圳買包給其他女子，甚至還重操舊業到深圳的牛郎店上班，讓富婆心碎。

資深媒體人王靖雯曝香港富婆好友的包養心碎史

富婆最後心死斷開戀情，也讓王靖雯覺得女人包養和男人包養的狀況大不同，女人只要遇到過一次不順，就會覺得好累，但男人可能會繼續換下一個新妹。兩性專家許常德也表示，女人包養想要的是全面的愛，不只是愛，還要佔有。

(中時電子報)