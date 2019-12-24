演練過程逼真，還有民眾撥打電話報案，表示有人在搶銀行。(吳建輝攝)

員林分局特別規劃，利用時下流行的外送服務，來降低行員戒心，更精心製作「Tiger eats」外送背包，相當用心。(吳建輝攝)

彰化縣警察局員林分局今天下午與華泰銀行彰化分行舉行防搶演練，扮演搶匪的警察同仁，特地裝扮成時下流行的美食外送員「Tiger eats」快遞，來降低行員的戒心，另名同仁則換上耶誕服裝效果十足，而演練過程太過逼真，有居民打電話到附近派出所派案，員林分局表示，防搶演練除了強化員警接獲通報後能迅速實施線上圍捕勤務，還能提升行員緊急應變能力。

今天下午員林分局結合大村華泰銀行彰化分行，辦理「金融機構防搶及攔截圍捕演練」，飾演歹徒的警察同仁佯裝成外送員及聖誕老公公，由外送員歹徒先行進入，詢問行員是否有叫餐來降低行員戒心，再由扮演成聖誕老公公的歹徒，強行進入銀行開槍示威，要求行員交出現金。

員林分局偵查隊長鍾振邦表示，年關將近，金融機構常有民眾有大筆資金往來，因此特別與華泰銀行合作實施防搶演練，除了提升金融機構行員對於自我安全的防衛能力，也訓練第一線的警察同仁，在面對歹徒行搶及接獲報案後指揮、調度等緊急應變能力。

鍾振邦呼籲，年節將近，如民眾在過年期間有提領大筆現鈔，可以直接撥打110，向分局提出申請，警方會提供護鈔服務，來保障民眾存提款的安全。

員林分局偵查隊長鍾振邦表示，民眾在過年期間有提領大筆現鈔，可以直接撥打110，向分局提出申請，警方會提供護鈔服務，來保障民眾存提款的安全。

(中時 )