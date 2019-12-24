基市長林右昌（前排中）對選情有信心，盼「進步方程式」未來延續下去。（許家寧攝）

基隆市今舉行就職5周年慶祝活動，林右昌細數5年施政成績。（許家寧攝）

施政繳出亮眼成績，林右昌與市府團隊自拍留念，。（許家寧攝）

基隆市長林右昌施政滿意度近8成，創5年來新紀錄，24日就職慶祝大會，林右昌說，這些年來基隆的改變和進步，讓基隆人相當驕傲，他不為自己打分數，因為市民已為市府團隊打分數，希望讓林右昌、蔡英文、蔡適應這個「進步方程式」，未來繼續延續下去。

林右昌表示，去年跟今年是動土的「金鏟年」，明後年就是「豐收年」，許多重大建設都將陸續完工，細數5年來施政滿意度翻倍，從第一年的4成到最新調查已經高達78.9％，感謝市民高度肯定，一般縣市滿意度突破7成5就非常不易，更遑論近8成。

「會做事的市長」加上「有能力的團隊」，就可以改造一座城市。林右昌指出，明後年城際轉運站、中正公園地標豎梯、海洋廣場擴建、郵輪轉運中心、大基隆歷史場景等也正在進行中，更難得的是在推動城市再生的同時，還把負債從142億減至90億以下。

對於媒體詢問到施政滿意度能否反映在這次總統、立委選情？林右昌說，這幾年小英總統給基隆最多建設經費和支持，蔡適應在國會的表現也很好，不管從地方到中央與他兩人合作無間，是基隆的進步和成功方程式，對選情有信心。

林右昌指出，過去4年已經驗證，基隆人不分黨派、藍綠支持蔡總統，對基隆未來的發展是有利的，過去是這樣子，相信未來也是；民主社會把成績攤在市民眼前，讓市民做最有智慧的選擇，他很期待這樣的進步方程式能繼續延續下去。

(中時 )