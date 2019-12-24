水溝蓋暗藏危機！有自行車車友抱怨，22日他騎乘公路車行經130縣道，大通公路30.5公里處往薑麻園方向，因為要閃避轎車，車輪不慎卡入路旁格柵板隙縫，造成他連人帶車摔飛，手腳多處擦挫傷，他質疑格柵板設計不良害摔車，縣府工務處回應，針對民眾陳情格柵板間隙較大，將逐步改善。
自行車車友「Frank」22日晚間在論壇PO文控訴，被130縣道的水溝蓋「害了」，事發當天他騎乘去年6月剛入手，價值約5萬多元的「2016 CUBE ATTAIN GTC」公路車，從台3線約137.5公里處，轉進130縣道要到薑麻園，在30.5公里處為了閃車，2.5公分寬的前車輪卡入格柵板左側隙縫，害他摔得四腳朝天。
他質疑，該路段前後500公尺的格柵板2側皆留有隙縫，且設計與車行方向平行，容易使公路車輪胎陷入；他說，自己騎130縣道有3次經驗，曾聽聞許多車友在此處「卡輪」，若不是因鞋底的扣片和踏板固定住，卡輪時反應不及，也不會挨1頓皮肉痛，還好上坡車速不快。
工務處養護科科長劉森華回應，130縣道10多年前由公路總局移交縣府養護，早期制式的格柵板幾乎都做平行，但近年因應友善道路，現在的格柵板設置應與道路垂直，24日現勘發現該路段格柵板間隙寬達3公分，縣府將視財政狀況，逐步進行改善。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。