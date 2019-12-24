男子騎乘公路車行經130縣道30.5公里處往薑麻園方向，因為閃車，前車輪不慎卡入路肩的水溝蓋格柵板，連人帶車摔飛，手腳多處擦挫傷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

男子騎乘公路車行經130縣道30.5公里處往薑麻園方向，因為閃車，前車輪不慎卡入路肩的水溝蓋格柵板，連人帶車摔飛，手腳多處擦挫傷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

男子騎乘公路車行經130縣道30.5公里處往薑麻園方向，因為閃車，前車輪不慎卡入路肩的水溝蓋格柵板，連人帶車摔飛，手腳多處擦挫傷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

現今公路車車胎愈做愈細，碰上早期水溝蓋格柵板，常發生「卡輪」摔車，工務處24日現勘發現該平行間縫寬約3公分，將視財源逐步改善。（苗栗縣政府工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

水溝蓋暗藏危機！有自行車車友抱怨，22日他騎乘公路車行經130縣道，大通公路30.5公里處往薑麻園方向，因為要閃避轎車，車輪不慎卡入路旁格柵板隙縫，造成他連人帶車摔飛，手腳多處擦挫傷，他質疑格柵板設計不良害摔車，縣府工務處回應，針對民眾陳情格柵板間隙較大，將逐步改善。

自行車車友「Frank」22日晚間在論壇PO文控訴，被130縣道的水溝蓋「害了」，事發當天他騎乘去年6月剛入手，價值約5萬多元的「2016 CUBE ATTAIN GTC」公路車，從台3線約137.5公里處，轉進130縣道要到薑麻園，在30.5公里處為了閃車，2.5公分寬的前車輪卡入格柵板左側隙縫，害他摔得四腳朝天。

他質疑，該路段前後500公尺的格柵板2側皆留有隙縫，且設計與車行方向平行，容易使公路車輪胎陷入；他說，自己騎130縣道有3次經驗，曾聽聞許多車友在此處「卡輪」，若不是因鞋底的扣片和踏板固定住，卡輪時反應不及，也不會挨1頓皮肉痛，還好上坡車速不快。

工務處養護科科長劉森華回應，130縣道10多年前由公路總局移交縣府養護，早期制式的格柵板幾乎都做平行，但近年因應友善道路，現在的格柵板設置應與道路垂直，24日現勘發現該路段格柵板間隙寬達3公分，縣府將視財政狀況，逐步進行改善。

(中時 )