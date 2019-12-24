新北市永和區環河西路一段出現民進黨候選人蔡沐霖與前國民黨主席洪秀柱合體的看板，標榜「這次投年輕人一票，還洪秀柱公道！」。（葉書宏攝）

新北市永和區環河西路一段出現民進黨候選人蔡沐霖與前國民黨主席洪秀柱合體的看板，標榜「這次投年輕人一票，還洪秀柱公道！」。（葉書宏攝）

選戰進入倒數階段，街頭出現與藍綠高層大咖的合體看板，新北市永和區環河西路一段卻出現民進黨候選人蔡沐霖與前國民黨主席洪秀柱合體的看板，標榜「這次投年輕人一票，還洪秀柱公道！」對此，對手陣營國民黨林德福團隊已向警方告發，檢警已介入偵辦。

(中時 )