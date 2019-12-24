根據聯徵中心最新貸款資料顯示，最近兩季的貸款樣本數量都超過4萬人，為近五年來首見，顯示房市買氣已是近年最佳，以今年第三季來看，貸款一族平均購屋總價約1,079萬元、平均核貸成數75%、為統計來最高，平均貸款利率1.74%維持低檔，一方面可能新成屋交屋條件較佳，一方面也反映銀行資金相對寬鬆。

從長期趨勢來看，核貸成數在金融管制時期多在七成以下，隨著金融管制解除，以及各銀行為衝刺房貸業務，加上對於不少條件較佳的新成屋提供較高成數的房貸，核貨成數一路提高，上季已達75%。平均房貸利率則是在2016年第二季跌破2%後，一路下探，2017年第四季跌破1.8%，不少業者預期，未來將面對相當長期的低利環境。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，最近二季的貸款樣本數量都超過4萬人，上一次聯徵中心貸款樣本超過4萬人以上，已是五年前的事情，反應房市買氣已是近年最佳。

值得注意的是，從平均估鑑金額來看，從2013年第四季突破千萬元以來，已經連續已經連續24季都在金額都在千萬元以上，顯示近六年來在房價欲跌不易下，民眾買總價千萬元的住宅，已越來越為普遍。

也由於房屋單價居高不下、近年民眾總價負擔能力未見成長，平均購屋面積則有縮小趨勢，2015年第四季平均購屋面積高達48.3坪，不過近年面積一路縮小，上季平均面積為45坪，四年來平均購屋面積已縮小了3.3坪。

(工商 )