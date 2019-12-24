斥資近1.2億元興建的台中市東勢殯儀館，施工期間因遭遇硬岩，一度暫停施工， 歷經4年漫長工期，終於在日前完工，民政局24日舉辦落成祈福儀式，民政局長吳世瑋表示，東勢殯儀館將持續進駐相關人力與設備，預計明年初啟用，可提供更專業的殯葬設施與服務。

民政局24日舉辦東勢殯儀館落成儀式，由民政局長吳世瑋主持，他致詞時表示，過去台中山線地區缺乏公立殯葬設施，因此市府自2014年起規劃興建東勢殯儀館，不過在2016年至2019年的工期中，一度遭遇硬岩而暫停施工，最後終於在今年12月落成完工。

民政局表示，東勢殯儀館占地3746.5平方公尺，提供行政辦公區域、家屬休息區、乙級禮廳、丙級禮廳、小靈堂、小靈位、男女化妝室、停柩室、冷凍櫃位、地藏王祭拜區及誦經區等完整殯葬設施，可服務東勢、新社、和平及石岡等山線地區居民治喪需求。

民政局指出，目前市府已將提升優良殯葬服務列為施政重點，除今天落成的東勢殯儀館外，尚有完工將啟用的潭子生命紀念館及規劃設計中的外埔區第二納骨塔、無主聚寶盆、南屯第一花園公墓第二期開發案、太平第一花園公墓第三納骨塔興建案及大甲殯儀館擴建案等，未來將提供更完善、專業的殯葬設施與服務。

(中時 )