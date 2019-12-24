全台最高「真的」耶誕樹在通霄，在虎頭山步道入口前，高約25公尺的南洋杉在燈泡點綴下，閃閃動人。（張文煥提供／巫靜婷苗栗傳真）

高約25公尺的耶誕樹，瞬間成為通霄新興打卡景點，鎮公所表示，近期還會加掛大星星及「HAPPY NEW YEAR」字樣，一路點燈到元宵。（巫靜婷攝）

樹下已掛有滿滿耶誕裝飾小物，交換禮物活動平安夜登場，歡迎民眾自備禮物或卡片參加。（巫靜婷攝）

樹下已掛有滿滿耶誕裝飾小物，交換禮物活動平安夜登場，歡迎民眾自備禮物或卡片參加。（巫靜婷攝）

耶誕節交換禮物開跑，24日一早就有民眾帶著孩子，來樹下放禮物、挑禮物。（巫靜婷攝）

全台最高「真的」耶誕樹在通霄（張文煥提供）

全台最高「真的」耶誕樹在通霄（張文煥提供）ㄒ

全台最高「真的」耶誕樹在通霄！通霄鎮公所順應民情，21日將仁愛路與旗山路交叉口，高約25公尺的南洋杉裝飾為閃亮耶誕樹，為增添節慶氣氛，通霄鎮民自發性於24日晚間舉辦交換禮物活動，公所今日下午趕工在耶誕樹樹頂加掛直徑約1.5公尺的大星星，一路點燈到明天元宵節。

黃姓鎮民14日在地方社團貼文，指出在通霄鎮虎頭山步道入口前，有5棵樹齡達20餘年的高聳南洋杉，創意發想向公所喊話「通霄有這麼美的聖誕樹，怎麼沒有幫他點綴一下呢？」，獲得鎮民支持，21日鎮長陳漢志從善如流，經代表會通過，花費8萬多元，請廠商替樹木纏上7彩燈泡，點亮通霄。

機要祕書鄭淑敏指出，經熱心攝影家用空拍機實測，該南洋杉高約25公尺，點燈後在一片夜色中十分亮眼，但礙於吊車高度，目前僅簡單掛上23公尺長的燈泡線，樹梢部分不明顯，有鎮民開玩笑說比較像通霄名產「彩虹玉米」，因此決定自掏腰包，請在地青年手工製作「伯利恆之星」，今日順利掛上樹頂。

鄭淑敏說，除了大星星，通霄青年用白色的塑膠瓦楞紙，割出「HAPPY NEW YEAR」也將會一併掛上去，透過燈光投射更顯質感，一路綻放至明年元宵節，另外，交換禮物活動，歡迎民眾自備禮物與卡片，自行放在樹下，再隨意挑選1個禮物帶回家，沒換走的禮物將捐贈弱勢家庭，讓耶誕節更有意義。

通霄鎮公所24日下午5時許趕工加掛1.5公尺的大星星在樹頂，十分吸睛。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )