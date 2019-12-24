台中市議員張家銨為讓市民了解民代的問政品質？建議台中市議會建立議會官方的Youtube頻道，將市議會及委員會會議實況影音上傳該官方頻道，將大會及委員會議進行時，於官方頻道直播，讓市民更便利以各種管道收到會議實況，了解民代是否盡職為每分公帑嚴加把關。

張家銨指出，立法院及台南市、高雄市、新竹市議會，和彰化縣、南投縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣議會等，為使議事資訊透明化，皆已建立官方Youtube頻道，並上傳其會議實況影音，促進議會資訊透明化，民意機關應充分揭露其各項會議實況，並接受市民的監督。

市議員邱素貞說，依據《台中市議會錄影、錄音管理規則》第2條第1項規定，「本會大會及委員會會議實況，應全程錄錄影、錄音；影像之拍攝應顧及議會形象，以會議主席及取得發言權，並在發言台發言者為主。影音訊號不經剪輯、不加旁白，以網路、有線電視台現場直播。」

市議員張家銨、謝明源、林德宇、黃守達、陳世凱、邱素貞等提案，建請議會建立官方Youtube頻道，將市議會大會及委員會會議實況影音上傳，使市民便利以各種管道收看，亦符合時下新型態的收視習慣，增加會議實況之收視人口及觸及各年齡層之市民，促使議會資訊透明化。

台中市議會指出，針對議員們的提案，建議市議會設立官方Youtube，並將市議會大會及召開委員會議進行時現況直播，獲得民政委員會決議通過，市議會相關部門將研究辦理。

(中時 )