◎挺韓斷政治生涯？朱立倫霸氣回應

國民黨總統候選人韓國瑜在新北市活動中抱小孩，卻被綠營抹黑引來爭議，對此韓國瑜總統候選人全國競選總部主任委員朱立倫表示，抱小孩很正常，呼籲設會要多一些愛、多一些關懷，而不是讓社會充滿仇恨。

◎學姊.蔡壁如 傳下周力挺陳明義

選戰倒數18天，國民黨新北市第四選區候選人陳明義日前傳出有民眾黨、民進黨人力挺，陳明義24日上午出席五股區貿商公園揭牌儀式受訪表示，台灣民眾黨蔡壁如、「學姐」黃瀞瑩預計下周於新莊區頭前造勢大會力挺；至於陳明義日前爆料，將有民進黨大咖人物到場相助，記者再次詢問該名「大咖」身分時，陳僅回應，目前選情緊繃，還不能公布。

◎小燈泡媽媽泣求 判凶手死刑

震驚社會的3歲女童小燈泡命案，歷審均將凶手王景玉判處無期徒刑，經撤銷發回後，高院更一審今天進行最後辯論程序，小燈泡媽媽王婉諭出庭，哽咽地說希望法官將凶手判處死刑。

◎流感拉警報 上周10萬人次跑醫院

流感疫情連續四周升溫，上周急診類流感就診人次突破10萬，其中共55例病發重症，創下入秋以來人數最多紀錄，因就診比例達到11.8％，已經超過流行閾值11.5％，疾管署宣布正式進入流感流行期。國民黨立委林奕華和李彥秀今天則痛批流感疫苗施打效率太差，導致學生感染流感疫情嚴重，其中北市國小生最多，近萬家庭受影響。

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(中時電子報)